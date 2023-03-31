Antalya'da depremzede özel bireyler "Mola Evleri"nde misafir ediliyor

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin "Mola Evleri", 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen özel gereksinimli bireyleri ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Demirgül, Falez ve Pınarbaşı Mola Evleri özel bireyler ve ailelerini misafir ediyor.

Depremzede özel bireyler Mola Evleri'nde kaldıklarında hem akranlarıyla kaliteli zaman geçirip sosyalleşme hem de ilgi beceri ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapma fırsatı buluyor.

Pınarbaşı Mola Evi'nde deprem bölgesinden gelen 6 ve 20 yaşındaki otistik iki bireye hizmet veriliyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen Yasemin Dağlı, 20 yaşında otizmli oğlu olduğunu belirtti.

Depremin çok kötü olduğunu ve yeniden hatırlamak istemediğini kaydeden Dağlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Zor zamanlar geçirdik. Antalya'ya geldikten sonra Büyükşehir Belediyesinin böyle bir yeri olduğunu öğrendim. Otizmli oğlum Hüseyin sabah evden servisle alınıyor. Öğretmenleriyle beraber güzel vakit geçiriyor. Kendi gözlerimle gördüm herkes oğlumla çok yakından ilgileniyor. Hüseyin de burada olduğu günlerde mutlu oluyor, ona da bana da moral oldu. Bu hizmet için herkese teşekkür ederim."

Pınarbaşı Mola Evi Sorumlusu İsa Ayanoğlu ise depremzede ailelerin özel gereksinimli bireylerine kucak açtıklarını anlattı.

Mola Evi'nden Hatay'dan ve Kahramanmaraş'tan gelen depremzedelere hizmet verdiklerini belirten Ayanoğlu, "Ücretsiz servis hizmeti ile evlerinden alınan depremzede kardeşlerimizin ilk olarak sağlık personelimiz tarafından kontrolleri yapılıyor. Sonra da uzmanlarımız eşliğinde eğitici faaliyet ve oyunlar düzenlenmekte." diye konuştu.

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