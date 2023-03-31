Serik'te kırmızı balonlar otizm farkındalık günü için havalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında kırmızı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Serik Kaymakamlığı Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, siyasi parti temsilcileri, özel eğitim merkezi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Serik Özel Eğitim uygulama okulu müdürü Osman Şükrü Böce, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Böce konuşmasında, 2 Nisan'ın Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edildiğini belirtti.

Otizmin renginin kırmızı olarak belirlendiğini kaydeden Böce, erkesi otizmlileri hayatın her aşamasında kabul etmeye ve "Otizme kırmızı ışık yak" kampanyasına destek vermeye davet etti.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ise etkinlikte otizme farkındalık için kırmızı balon uçurduklarını ifade etti.

Buradaki programın ardından katılımcılar Serik Belediyesi binasının önünde havaya kırmızı balon bıraktı.









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