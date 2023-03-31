Alanya'da 3 depremzedenin öldüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 çocuğun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 29 Mart'ta meydana gelen kazanın kamera kayıtlarında, Sefa Cengiz yönetimindeki 46 N 2029 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi yer alıyor.
Kahramanmaraş'tan Antalya'ya gelen Sefa Cengiz idaresindeki 46 N 2029 plakalı otomobil, Alanya'da kaza yapmıştı. Kazada anne Ünzile Arık, kızı Bilge ve damadı Sefa Cengiz hayatını kaybetmişti.
Yaralanan 6 yaşındaki torun Ayaz Cengiz'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.