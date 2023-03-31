Antalya Büyükşehir Belediyesi sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek, hamamböceği ve karasineklere karşı vektörle mücadele gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 19 ilçede 1335 personel ve 120 vektör araçla sivrisinek, karasinek ve hamam böceği gibi uçkunların larva döneminde etkili mücadele çalışması yürütüyor.

Yaz aylarında vatandaşların daha rahat etmeleri için çalışan ekipler, foseptik, bataklık, kanal, mazgal ve durgun sular gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler sivrisinek, karasinek, hamamböceği, yakarca, pire, kene, fare gibi vektör popülasyonlarını insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde ilaçlama çalışmasıyla kontrol altında tutuyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı vektör mücadele ekipleri, vektörle mücadele kapsamında sivrisineğin üreme alanı olarak tercih ettiği atık lastikler de toplanıyor.

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