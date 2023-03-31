Kepez ilçesinde kurulacak Altınova Kütüphanesi'nin temeli atıldı

ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi tarafından kurulacak 25 bin kitap kapasiteli Altınova Kütüphanesi'nin temeli atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesindeki Altınova Mahallesi'ne kurulması planlanan Altınova Kütüphanesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin 18'inci kütüphanesini hizmete sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tütüncü, kütüphanelerin gençlerin gelişimi açısından önem arz ettiğini belirterek, "Okuma ve öğrenme konusunda gençlere yeni bir ufuk, istikbal çizmek için ortaya konulan her eser tarihe ve zamana bir mühürdür. Gençlerimiz bu kütüphanelerde kendi geleceklerini inşa etmek için büyük bir motivasyon yakalıyorlar. Biz bu nedenle kütüphane ve okullar yapma gayretinin içerisindeyiz." diye konuştu.

İlçelerindeki kütüphane sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Tütüncü, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan Tütüncü, imar sorunu çözüme kavuşturulan Altınova Mahallesi'nde yatırımların sürdürüleceğini kaydetti.

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