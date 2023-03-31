Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla1 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında, T.T'nin elindeki uyuşturucuları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın kullandığı aracı Kepez ilçesinde durdurdu.

Yapılan aramada, 4 bin 280 uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.T'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.





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