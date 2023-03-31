Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Birgül Erkan'ın kullandığı 07 LTJ 11 plakalı otomobil ile Cansu Bayındır idaresindeki 07 BBU 104 plakalı otomobil, Yukarı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Bayındır ve Erkan ile beraberindeki Hande Erkan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan Birgül Erkan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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