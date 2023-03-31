Antalya'da okula yemek servisi yapan kamyonet sulama kanalına düştü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir okula yemek servisi yapan kamyonet, refüje çarparak sulama kanalına düştü.

Mahmut Ateş'in kullandığı 07 BEV 518 plakalı kamyonet, D 400 kara yolunda refüje çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi. Sürücü Ateş ile kamyonette bulunan Hasan Güzer, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Ateş'in Örenşehir'deki bir okulda yemek dağıtımı yaptığı, kazanın da servis sonrası dönüş sırasında olduğu öğrenildi.



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