2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, devam ediyor

ANTALYA (AA) - Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. FIG Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Muratpaşa ilçesindeki Antalya Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 65 ülkeden 248 sporcu katılıyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine, şampiyonada bugün 6 aletin toplamında dünyanın en iyi ilk 24 genç sporcusunun yarıştığı bireysel finaller gerçekleştiğini söyledi.

Milli sporculardan Volkan Arda Hamarat'ın da finallerde mücadele ettiğini dile getiren Çelen, "Genç sporcumuzun bu başarısı gelecek için umut vaat ediyor. Son yıllarda ciddi yatırımlar yaptık." dedi.

Katılan ülkelerin organizasyondan dolayı kendilerini takdir ettiğini aktaran Çelen, "Kafileler, bugüne kadar gördükleri en güzel organizasyon olduğunu söylüyorlar. Hem tesisler hem konaklanan oteller hem de Antalya'nın güzelliği eklenince kafileler çok memnun kaldılar. Erkek takımımız bu şampiyonada ilk 10 takım arasına girdi. Gençlerimiz de gelecekte olimpiyatlara takım olarak gideceklerinin sinyalini burada verdiler. Bu sürdürülebilirliğin devam etmesini umuyorum." diye konuştu.





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