Elmalı'da "süt sığırı yetiştiriciliği" kursu açıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce süt sığırı yetiştiriciliği kursu açıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur, Macum Mahallesi'nde gerçekleştirilen kursa 19 kişinin katıldığını belirtti.

Kursun bölge üreticileri açısından yararlı olacağını ifade eden Boğatimur, "Kursumuza yoğun ilgi olması bizleri son derece mutlu etti. Mahallemizi terk etmeyen genç çobanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Onların önünü açmak için her zaman yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.





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