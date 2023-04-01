Galatasaray taraftarı karikatürist, forma koleksiyonuyla zaman yolculuğuna çıkartıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray taraftarı karikatürist, forma koleksiyonuyla zaman yolculuğuna çıkartıyor

AA

Galatasaray taraftarı karikatürist, forma koleksiyonuyla zaman yolculuğuna çıkartıyor

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - İlkokul arkadaşıyla iddialaşma sonucu gazetedeki fotoğrafları keserek biriktirmeye başlayan 50 yaşındaki karikatürist Yıldırım Yıldırımöz, çoğu maçlarda giyilmiş formalardan oluşan koleksiyonu ile spor tarihine yolculuğa çıkartıyor.

Antalya'da yaşayan karikatürist Yıldırımöz, koleksiyona henüz ilkokul yaşlarında merak saldı. Beşiktaş taraftarı arkadaşıyla "Gazetelerden en fazla fotoğraf kim toplayacak" iddiasıyla gazete, spor dergisi, poster koleksiyonu yapmaya başlayan Yıldırımöz, ardından formalara da ilgi duymaya başladı.

İlk formasına 17 yaşında sahip olan Yıldırımöz, o günden bu yana çoğu maçlarda giyilmiş orjinal formalar toplamaya başladı.

Yıldırımöz, fanatik taraftarı olduğu Galatasaray formalarının yanı sıra, A Milli Takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu kulüpleri ile farklı ülkelerdeki futbol takımlarının da formalarını temin etti.

Koleksiyonunda futbolcuların imzalı formaları da yer alan Yıldırmöz, bugüne kadar çoğu maçlarda giyilmiş bine yakın forma edindi. Yıldırımöz'ün koleksiyonunda hakemlere ile bisiklet sporuna ait 49 yıllık formanın yanı sıra, bir döneme damga vuran George Hagi, Zoran Simovic, Sergen Yalçın, Hayrettin Demirbaş, Fernando Muslera, Saffet Sancaklı gibi futbolcuların da formaları yer alıyor.


- Yıldırımöz: "Formalarım bir odayı tamamen kaplıyor"

Evinin bir odasını formalarına ayıran Yıldırımöz, AA muhabirine koleksiyon merakını anlattı.

Yıldırımöz, çocuk yaşlarda forma sahibi olma hayalinin bulunduğunu söyledi.

İlk orjinal formasını 17 yaşındayken giydiğini, 18 yaşındayken de Galatasaray forması temin ettiğini ifade eden Yıldırımöz, geliştirerek eşine az rastlanacak bir koleksiyona sahip olduğunu belirtti.

Önemli bir spor dergisi, spor gazetesi, poster ve flama koleksiyonunun da bulunduğunu dile getiren Yıldırımöz, "1995 yılında Saffet Sancaklı'ya çizimini hediye etmiştim. O da bana milli takım formasını hediye etti. Bir futbolcudan aldığım tek formadır. Onun dışında formaları hep farklı kişilerden topladım. Bine yakın formam var. Çoğunluğu maçlarda giyilmiş 400 Galatasaray forması, 250 A Milli Takım formasına sahibim. Formalarım bir odayı tamamen kaplıyor." dedi.


- "Fatih Terim'in jübilesinde giyilen, o maça özel yapılan forma var"

Galatasaray'ın çocukluk aşkı olduğunu aktaran Yıldırımöz, "İnsanın sevdiği renklerle, takımla özdeşleşmesi çok güzel. Koleksiyonumdaki formalar, posterler, takıma olan aidiyetimi artırıyor. Eski maçları izlerken futbolcuların giydiği formayı koleksiyonumdan çıkartıp giyiyorum. Bu beni mutlu ediyor. Galatasaray Müzesi kurulurken benden forma istemişlerdi. Müzeye 4 forma verdim. Bu sayede takımla yolculuk yaptım, Florya tesislerini gezdim. Galatasaray dergisinin kapağında formalarla ilgili adım yer aldı. Bunlar beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Koleksiyonunda çok eski formaların da bulunduğunu anlatan Yıldırımöz, "1974 yılına ait Bisiklet Milli Takımı'mızın forması var. A Milli Futbol Takımı'na ait 1976 ve 1979 yıllarına ait formalar var. Bu formalar kazak gibi merserize kumaştan üretilmiş. 1985 yılında Fatih Terim'in jübilesinde giyilen, o maça özel yapılan forma var. Özellikle efsaneleşmiş futbolcuların formalarını toplamak beni heyecanlandırıyor. Euro 2008'de Nihat Kahveci'nin giydiği, yine bir çok ünlü futbolcunun kullandığı formalar koleksiyonumda mevcut." ifadelerini kullandı.


- "En büyük korkum hırsızlar"

Koleksiyonunu bir odada tuttuğunu aktaran Yıldırımöz, şöyle konuştu:

"Tabii ki en büyük korkum hırsızlar. Böyle bir koleksiyona sahip olursanız, korumak için de çaba sarf etmeniz gerekiyor. Arkadaşlarıma 'Eve geldiğinizde her odaya girebilirsiniz ama forma odasına giremezsiniz.' diyorum. Oranın özel bir anahtarı var. Orijinal ve değerli formalar oldukları için güzel bir ortamda saklamaya çalışıyorum. Hepsine özel askılar yaptırdım. Böyle bir arşivi koruyabilmek ve insanların görmesini sağlamak da çok önemli. Elimdeki aslında bir tarih. Üzerindeki kumaşlar, desenler, armalar o tarihi yaşatıyor. Bunları sergilemek çok önemli. Bir gün güzel bir ortamda bu formaları sergilemek istiyorum. Böyle bir hobiniz varsa, para harcamanız gerekiyor. Böyle bir merakım olmasaydı belki daha iyi bir araba sahibi olur, kiralık dairede değil de kendi evimde otururdum. Yine de hiç pişman değilim. Bence paradan çok insanın mutlu olması önemli."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) 'Kaza'yla başladığı yeni hayatında halterle doğdu
YEREL HABERLER (ÖZEL) 'Kaza'yla başladığı yeni hayatında halterle ...
Elmalı'da "süt sığırı yetiştiriciliği" kursu açıldı
YEREL HABERLER Elmalı'da "süt sığırı yetiştiriciliği" kursu açıldı
CHP'de 50 yıl sonra Baykal'sız ilk seçim
YEREL HABERLER CHP'de 50 yıl sonra Baykal'sız ilk seçim
Judoda Grand Slam Turnuvası, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Judoda Grand Slam Turnuvası, Antalya'da başladı
2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, devam ediyor
YEREL HABERLER 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, ...
Alanya'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Alanya'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen ...
Antalya'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar ...
Antalya'da okula yemek servisi yapan kamyonet sulama kanalına düştü
YEREL HABERLER Antalya'da okula yemek servisi yapan kamyonet sulama ...
Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...
Kepez ilçesinde kurulacak Altınova Kütüphanesi'nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Kepez ilçesinde kurulacak Altınova Kütüphanesi'nin ...
Alanya'da oğlunu silahla öldüren babanın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Alanya'da oğlunu silahla öldüren babanın ...
ABD'den iadesi sağlanan 12 eser Antalya'da sergiye açıldı
YEREL HABERLER ABD'den iadesi sağlanan 12 eser Antalya'da sergiye ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi sinek ve haşerelere ...
Alanya'da 3 depremzedenin öldüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Alanya'da 3 depremzedenin öldüğü trafik kazasının ...
Serik'te kırmızı balonlar otizm farkındalık günü için havalandı
YEREL HABERLER Serik'te kırmızı balonlar otizm farkındalık günü için ...
Antalya'da depremzede özel bireyler "Mola Evleri"nde misafir ediliyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzede özel bireyler "Mola Evleri"nde ...
AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da pedallar, iyilik için dönecek
YEREL HABERLER AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da ...
ABD'de ele geçirilip Antalya'ya getirilen 12 tarihi eser, tanıtıldı
YEREL HABERLER ABD'de ele geçirilip Antalya'ya getirilen 12 tarihi ...
AKRA Gran Fondo Antalya'nın geliri depremzede çocuklar için harcanacak
YEREL HABERLER AKRA Gran Fondo Antalya'nın geliri depremzede ...
Antalya'da sebze meyve yüklü TIR devrildi
YEREL HABERLER Antalya'da sebze meyve yüklü TIR devrildi
Antalya'da tedavi edilen yaralı kartal doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Antalya'da tedavi edilen yaralı kartal doğaya ...
Depremzede 3 genç, cankurtaranlık eğitimi alıyor
YEREL HABERLER Depremzede 3 genç, cankurtaranlık eğitimi alıyor
Depremzede kedi 'Anka'nın kader arkadaşı, afetzede köpek 'Deka'
YEREL HABERLER Depremzede kedi 'Anka'nın kader arkadaşı, afetzede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.