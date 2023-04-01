Antalyaspor Kulübü Başkanı Gülel, iftarda gazetecilerle buluştu

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, spor alanında çalışan gazetecilerle iftarda bir araya geldi.

Gülel, kent merkezindeki bir restoranda gerçekleştirilen iftarda, yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kendisinin göreve yeni geldiğini hatırlatan Gülel, "Bu yemek hem bir tanışma hem de Fraport TAV Antalyaspor'umuz hakkında basınımızın görüşlerini dinlemek için organize edildi. El ele verir daha güçlü ses çıkarırsak inanıyorum ki kulübümüze yararımız artacaktır. Katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Programa Antalyaspor Külübü Başkan Vekili Sezgin Özer, Basın Sözcüsü Adnan Başkan, yönetim kurulu üyeleri Emin Şaşıoğlu, Deniz Ali Yeşil ve Mustafa Tez ile spor medyasından gazeteciler katıldı.





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