Alanyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı bitirdi.
Alanyaspor, ligde 25 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan turuncu-yeşilliler, Bitexen Giresunspor ile ligin ilk yarısında evinde oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı.