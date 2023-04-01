Alanyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı bitirdi.



Alanyaspor, ligde 25 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan turuncu-yeşilliler, Bitexen Giresunspor ile ligin ilk yarısında evinde oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı.



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