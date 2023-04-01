Antalya'ya 3 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 800 bine yaklaştı

ANTALYA (AA) - Antalya, 3 ayda hava yoluyla gelen yaklaşık 800 bin yabancı turist ile 2023 sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Turizm hareketliliğin kış boyunca devam ettiği kentte, turist sayısında rekor kırılıyor. Bu yıl en iyi ocak, şubat ve mart aylarına imza atan Antalya'da turizm en iyi dönemini yaşıyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-31 Mart tarihlerinde kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 797 bin 920 oldu. Bu rakam turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da, bu yılki turizm verileri son iki yılın aynı döneminde gelen turist sayısının toplamını geride bıraktı. 2021'de 3 ayda 266 bin 791 kişinin ziyaret ettiği kente, geçen yıl aynı dönemde 515 bin 304 turist geldi. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da ise 3 ayda 579 bin 478 ziyaretçiyi ağırlayan Antalya'da 2019'un rekoru da kırıldı.

Bu dönemde en fazla turistin geldiği ülke ise 213 bin 101 turist ile Rusya oldu. Rusya'yı ise 169 bin 228 turistle Almanya, 88 bin 572 ziyaretçiyle de İngiltere takip etti.

En fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk onda ise Polonya, İran, İsrail, Kazakistan, Hollanda, Ukrayna ve Danimarka yer aldı.

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