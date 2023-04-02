Antalya Grand Slam Judo Turnuvası, devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Judoda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıran Antalya Grand Slam Turnuvası devam ediyor.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların ikinci gününde 4 sıklette madalya alan judocular belirlendi.

Tatamiye çıkan olimpik milli sporculardan 63 kiloda Minel Akdeniz, 73 kiloda Umalt Demirel ve 81 kiloda Mustafa Koç üçüncü karşılaşmalarında, 63 kiloda Habibe Afyonlu, 70 kiloda Fidan Ögel ikinci tur, 63 kiloda Ayten Yeksan, 70 kiloda Ümmühan Kıroğlu, 73 kiloda Soner Kumtaş, 81 kiloda Vedat Albayrak, Erman Gürgen ve Bayram Kandemir ilk karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.

İkinci gün sonunda madalya kazanan sporcular şunlar:

Kadınlar

63 kilo: 1. Ketleyn Quandros (Brezilya), 2. Inbal Shemesh (İsrail), 3. Katharina Haecker (Avustralya) ve Catherine Beauchemin Pinard (Kanada)

70 kilo: 1. Saki Niizoe (Japonya), 2. Barbara Matic (Hırvatistan), 3. Maya Goshen (İsrail) ve Ai Tsunoda Roustant (İspanya)

Erkekler

73 kilo: 1. Manuel Lombardo (İtalya), 2. Tsogtbaatar Tsend-Ochir (Mogolistan), 3. Vladyslav Kazimirov (Ukrayna) ve Hidayet Heydarov (Azerbaycan)

81 kilo: 1. Matthias Casse (Belçika), 2. Saeid Mollaei (Azerbaycan), 3. Francois Gauthier Drapeau (Kanada) ve Oumar Gjalo Alpha (Fransa).





- Organizasyon yarın sona erecek





Antalya Grand Slam Turnuvası, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.



Organizasyonun son gününde madalya mücadelesi yapacak milli judocular şunlar:

Kadınlar: 78 kiloda Serdem Daharlı, Ece Zurnacı, +78 kiloda Kayra Sayit, Hilal Öztürk, Duygu Dirgen, Kübranur Esir.

Erkekler: 90 kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın, Cem Demirtaş, Suat Can Yapıcı, 100 kiloda Mert Şişmanlar, Sidar Akkuş, +100 kiloda Münir Ertuğ, İbrahim Tataroğlu, Recep Ergin ve Tunahan Tutar.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.