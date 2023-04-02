Antalya Grand Slam Judo Turnuvası, devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Grand Slam Judo Turnuvası, devam ediyor

AA

Antalya Grand Slam Judo Turnuvası, devam ediyor

ANTALYA (AA) - Judoda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıran Antalya Grand Slam Turnuvası devam ediyor.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların ikinci gününde 4 sıklette madalya alan judocular belirlendi.

Tatamiye çıkan olimpik milli sporculardan 63 kiloda Minel Akdeniz, 73 kiloda Umalt Demirel ve 81 kiloda Mustafa Koç üçüncü karşılaşmalarında, 63 kiloda Habibe Afyonlu, 70 kiloda Fidan Ögel ikinci tur, 63 kiloda Ayten Yeksan, 70 kiloda Ümmühan Kıroğlu, 73 kiloda Soner Kumtaş, 81 kiloda Vedat Albayrak, Erman Gürgen ve Bayram Kandemir ilk karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.

İkinci gün sonunda madalya kazanan sporcular şunlar:

Kadınlar

63 kilo: 1. Ketleyn Quandros (Brezilya), 2. Inbal Shemesh (İsrail), 3. Katharina Haecker (Avustralya) ve Catherine Beauchemin Pinard (Kanada)

70 kilo: 1. Saki Niizoe (Japonya), 2. Barbara Matic (Hırvatistan), 3. Maya Goshen (İsrail) ve Ai Tsunoda Roustant (İspanya)

Erkekler

73 kilo: 1. Manuel Lombardo (İtalya), 2. Tsogtbaatar Tsend-Ochir (Mogolistan), 3. Vladyslav Kazimirov (Ukrayna) ve Hidayet Heydarov (Azerbaycan)

81 kilo: 1. Matthias Casse (Belçika), 2. Saeid Mollaei (Azerbaycan), 3. Francois Gauthier Drapeau (Kanada) ve Oumar Gjalo Alpha (Fransa).


- Organizasyon yarın sona erecek


Antalya Grand Slam Turnuvası, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Organizasyonun son gününde madalya mücadelesi yapacak milli judocular şunlar:

Kadınlar: 78 kiloda Serdem Daharlı, Ece Zurnacı, +78 kiloda Kayra Sayit, Hilal Öztürk, Duygu Dirgen, Kübranur Esir.

Erkekler: 90 kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın, Cem Demirtaş, Suat Can Yapıcı, 100 kiloda Mert Şişmanlar, Sidar Akkuş, +100 kiloda Münir Ertuğ, İbrahim Tataroğlu, Recep Ergin ve Tunahan Tutar.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'ya 3 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 800 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Antalya'ya 3 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı ...
Antalya'ya 3 ayda 797 bin 920 turist geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya 3 ayda 797 bin 920 turist geldi
Alanyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Antalya'daki film setinde 'Superman'
YEREL HABERLER Antalya'daki film setinde 'Superman'
Antalyaspor Kulübü Başkanı Gülel, iftarda gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Antalyaspor Kulübü Başkanı Gülel, iftarda ...
Galatasaray taraftarı karikatürist, forma koleksiyonuyla zaman yolculuğuna çıkartıyor
YEREL HABERLER Galatasaray taraftarı karikatürist, forma ...
(ÖZEL) 'Kaza'yla başladığı yeni hayatında halterle doğdu
YEREL HABERLER (ÖZEL) 'Kaza'yla başladığı yeni hayatında halterle ...
Elmalı'da "süt sığırı yetiştiriciliği" kursu açıldı
YEREL HABERLER Elmalı'da "süt sığırı yetiştiriciliği" kursu açıldı
CHP'de 50 yıl sonra Baykal'sız ilk seçim
YEREL HABERLER CHP'de 50 yıl sonra Baykal'sız ilk seçim
Judoda Grand Slam Turnuvası, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Judoda Grand Slam Turnuvası, Antalya'da başladı
2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, devam ediyor
YEREL HABERLER 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, ...
Alanya'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Alanya'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen ...
Antalya'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar ...
Antalya'da okula yemek servisi yapan kamyonet sulama kanalına düştü
YEREL HABERLER Antalya'da okula yemek servisi yapan kamyonet sulama ...
Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...
Kepez ilçesinde kurulacak Altınova Kütüphanesi'nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Kepez ilçesinde kurulacak Altınova Kütüphanesi'nin ...
Alanya'da oğlunu silahla öldüren babanın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Alanya'da oğlunu silahla öldüren babanın ...
ABD'den iadesi sağlanan 12 eser Antalya'da sergiye açıldı
YEREL HABERLER ABD'den iadesi sağlanan 12 eser Antalya'da sergiye ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi sinek ve haşerelere ...
Alanya'da 3 depremzedenin öldüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Alanya'da 3 depremzedenin öldüğü trafik kazasının ...
Serik'te kırmızı balonlar otizm farkındalık günü için havalandı
YEREL HABERLER Serik'te kırmızı balonlar otizm farkındalık günü için ...
Antalya'da depremzede özel bireyler "Mola Evleri"nde misafir ediliyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzede özel bireyler "Mola Evleri"nde ...
AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da pedallar, iyilik için dönecek
YEREL HABERLER AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.