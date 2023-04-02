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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu Gültekin'in kalbi "Antalyaspor" ile atıyor

AA

Down sendromlu Gültekin'in kalbi "Antalyaspor" ile atıyor

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Odasını Antalyaspor'un bayraklarıyla süsleyen down sendromlu 14 yaşındaki Gültekin Tıraş, birçok maçında tribünde yer aldığı takımını tutkuyla destekliyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Ömer ve Yıldız Tıraş'ın ikinci çocukları, down sendromlu Gültekin Tıraş, henüz 8 yaşındayken Antalyaspor ile tanıştı.

Özel eğitim alan Gültekin'in, uzmanların "toplum içerisine girip sosyalleşmesi gerekiyor" tavsiyesi üzerine babası Ömer ve ağabeyi Kemal Tıraş'ın yanında ilk defa stadyuma ayak bastı.

Konuşma güçlüğü çekmesine rağmen gittiği maçtaki tezahüratlara eşlik etmeye çalışan Gültekin Tıraş, ailesinin desteği ve Antalyaspor'a duyduğu sevgi ile her geçen gün daha çok gelişim göstermeye başladı.

Odasını Antalyaspor'un kırmızı-beyaz bayrakları ve formalarıyla donatan Tıraş, takımının iç sahadaki maçlarında tribündeki yerini alıyor, annesi, babası ve ağabeyiyle taraftar otobüsüne binerek İstanbul ve Alanya deplasmanlarına gidiyor.

Günlük yaşantısında da sık sık giydiği formasıyla zaman zaman antrenmanları ziyaret eden Gültekin, futbolcuların ve taraftarın en çok sevdiği isimler arasında yer alıyor.

Maçları Akdeniz ekibinin taraftarlarından oluşan 07 gençlik grubu ile izleyerek takımını destekleyen Gültekin'in yüzü en fazla Antalyaspor'un galip geldiği günlerde gülüyor.


- Anne Yıldız Tıraş: "Oğlumun mutluluğu için her deplasmana giderim"

Anne Yıldız Tıraş, ailecek Antalyasporlu olduklarını söyledi.

Oğlunun mutluluğu için taraftarla İstanbul'a deplasmana gittiğini ifade eden Tıraş, "Oğlumun mutluluğu için her deplasmana giderim. Taraftar otobüsüyle deplasmana gideceğim hiç aklıma gelmezdi ama çok mutlu olduk. Oğlum o heyecanla ne giderken ne gelirken uyudu." dedi.

Antalyaspor maçlarına gittikten sonra oğlunda olumlu gelişimler olduğunu anlatan Tıraş, "Sosyal faaliyetlere katılması çok önemliydi. Önceleri insanların içerisine girmesine çekinirdim. Antalyaspor maçlarına gittikten sonra daha sosyal bir çocuk oldu. Hırçın değil sakin bir çocuk haline geldi. Öğretmenleri de farkını gördü. Antalyaspor maçına gidince sanki dünyalar onun oluyor. Çok seviyor." diye konuştu.


- Kemal Tıraş: "Tribünlerin maskotu gibi"

Ağabeyi Kemal Tıraş da Antalyaspor sevdasının babadan geldiğini, 11 yıldır Antalyaspor'un bütün maçlarına gittiğini dile getirdi.

Kardeşinin de küçük yaşlardan bu yana Antalyaspor forması giydiğini kaydeden Kemal, "8 yaşına ulaşınca ilk defa maça götürdük. İnanılmaz mutlu oldu. Amacımız onun topluma karışması, kalabalık bir ortama girmesiydi. Kalabalık ortamlarda insanların ona karşı tepkisi bizi üzüyordu. Antalyaspor maçlarında böyle bir şey olmadı." dedi.

Kardeşinin maç günlerini iple çektiğini anlatan Kemal Tıraş, "Kardeşim Antalyaspor aşığı. Bizden önce maça hazırlanıyor. Formasını giyiyor, atkısını takıyor. Futbolcuların hepsi onu tanıyor. Tribünlerin maskotu gibi. Herkes onu tanıyor ve çok seviyor. Kardeşime tezahürat yaptırıyorlar. Antrenmanları ziyaret ediyor. Deplasmanlara gidiyor." ifadelerini kullandı.

Maçlara gitmeden önce kardeşinin bazen hırçın tavırlar sergileyebildiğini dile getiren Kemal Tıraş, "Bir şeye kızdığı zaman balkondan eşyaları atabiliyordu. Antalyaspor ile tanıştıktan sonra daha sakin bir çocuk oldu. Antalyaspor sosyal hayatında ona bir çok şey kattı. Daha mutlu bir çocuk oldu." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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