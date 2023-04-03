Futbol: Bölgesel Amatör Lig

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ANTALYA (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 23. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Beta Trafo Ereğlispor'u 2-0 mağlup etti.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir bölgesinden Çağrı Oğuzhan Serpim, Fatma Özlem Dursun ve Arda Kazu hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşma ev sahibi Kumluca Belediyespor'un vuruşuyla başladı.

Maçın 20. dakikasından itibaren ev sahibi takım, rakip kaleye ataklarını artırdı. 43. dakikada gelişen bir atakta ceza alanı içinde yaşanan karambolde topa vuran Kumluca Belediyespor'dan Ahmet Keleş takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da rakibine karşı üstün bir futbol ortaya koyan Kumluca Belediyespor, 72. dakikada Arif Arslan'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Ev sahibi ekip, bu skorla sahadan galip ayrıldı.



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