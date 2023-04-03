Antalya'da ağıla giren kurtlar 243 küçükbaş hayvanı telef etti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde ağıla giren kurtlar, 243 küçükbaş hayvanı telef etti.

Besici Ali Özen'in Kasaba Mahallesi'ndeki ağılına gece saatlerinde kurtların girdiğini ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağıldaki 243 koyun ve kuzunun kurtlar tarafından telef edildiğini belirledi.

Fotoğraflama yapan ekipler, olaya ilişkin tutanak hazırladı.

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