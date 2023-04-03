ATSO'nun 141. kuruluş yıl dönümü kutlandı

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) 141. kuruluş yıl dönümü, meclis salonunda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene katılan Vali Ersin Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Antalya sanayicisi ve ticaret erbabının deprem bölgesine ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Yazıcı, "Son yıllarda yaşanan olumsuzluklara rağmen Antalya sanayicisi ve ticaret erbabının, sorumlulukla hareket ettiğine şahidim. Bu şehir, hem tarımda hem turizmde dünya standartlarında mal ve hizmet üretmeye devam ediyor. Antalya, Türkiye'nin turizmini sırtlamış, yükünü omuzlamış, bu yükü de gururla taşıyan bir şehir. Tarım ve turizm başta olmak üzere, bu liderliğimizi teknolojiyi de kullanarak her alanda yolumuza devam etmeliyiz." dedi.

ATSO Başkanı Ali Bahar da Türkiye'nin, tarihi boyunca zor zamanlar yaşadığını ancak her zaman zorlukları aşabildiğini kaydetti.

Antalya'nın 100 yıl önce Türkiye’nin 29. ili olduğunu anımsatan Bahar, "Bugün ise 5. il olmak her Antalyalı için büyük bir gururdur. 1990 yılında toplam nüfusu turistik yatak sayısı 70 binlerde, turist sayısı 1992’de 1 milyon olan Antalya bugün turizmin başkentidir. 2000 yılında 142 bin dekar serası olan Antalya bugün 327 bin dekarla tarımın da başkentidir. 2000 yılında ihracatımız sadece 273 milyon dolardı, bugün ise 2,5 milyar dolar." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Bahar, şöyle devam etti:

"Depremle yıkılan şehirlerimizin inşasını, riskli şehirlerimizin hazırlanması çalışmalarını hızla gerçekleştirmek zorundayız. Bu bakımdan Türkiye ve Antalya olarak topyekün bir kalkınma ve atılım hamlesini hep birlikte başlatmalıyız. Dünya ekonomisinde risklerin ve finansal sorunların arttığı bir dönemdeyiz. Depremin maliyeti, enflasyon, bütçe ve cari açık etkisi şu anda gündemde olmasa da önümüzdeki aylarda çok daha fazla konuşulacaktır. Hem bu sorunları çözmek hem de gerekli yatırımları yapmak için dünya finansmanı ile barışık olmalıyız. Türkiye bunu yapabilecek güçtedir, ama bunun için milli birlikle, bilimsel planlamayla, teknoloji şehri gibi yeni modellerle ilerlemeliyiz."

Toplumsal ve kültürel değişimle, sürdürülebilir çevre politikalarını da birlikte ele alarak "akıllı şehirler" oluşturulması gerektiğini ifade eden Bahar, imar planlarının, sanayi ve ticaret ihtiyaçlarını dikkate alarak gözden geçirilmesini istedi.

Bahar, ATSO olarak üretmeye ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydederek, "Antalya; ekonomisi, sanayisi, turizmi, tarımı, ticareti, kültür ekonomisi ve teknoloji alanlarıyla 6 motorlu bir uçak olmalıdır. Sağlık turizmi, kültür turizmi, tıp teknolojisi, biyoteknoloji, yazılım, yapay zeka, tarım teknolojileriyle Antalya ekonomisi, iklim değişikliği ve afetlere dirençli, tamamen dijital ve akıllı, üreticisi ve çalışanlarıyla mutlu, güvenli bir rotada hızla ilerlemelidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, kurumda 10 yıl ve üstü görev yapan meclis üyelerine plaket takdim edildi.

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