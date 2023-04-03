ATSO'nun 141. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO'nun 141. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA

ATSO'nun 141. kuruluş yıl dönümü kutlandı

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) 141. kuruluş yıl dönümü, meclis salonunda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene katılan Vali Ersin Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Antalya sanayicisi ve ticaret erbabının deprem bölgesine ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Yazıcı, "Son yıllarda yaşanan olumsuzluklara rağmen Antalya sanayicisi ve ticaret erbabının, sorumlulukla hareket ettiğine şahidim. Bu şehir, hem tarımda hem turizmde dünya standartlarında mal ve hizmet üretmeye devam ediyor. Antalya, Türkiye'nin turizmini sırtlamış, yükünü omuzlamış, bu yükü de gururla taşıyan bir şehir. Tarım ve turizm başta olmak üzere, bu liderliğimizi teknolojiyi de kullanarak her alanda yolumuza devam etmeliyiz." dedi.

ATSO Başkanı Ali Bahar da Türkiye'nin, tarihi boyunca zor zamanlar yaşadığını ancak her zaman zorlukları aşabildiğini kaydetti.

Antalya'nın 100 yıl önce Türkiye’nin 29. ili olduğunu anımsatan Bahar, "Bugün ise 5. il olmak her Antalyalı için büyük bir gururdur. 1990 yılında toplam nüfusu turistik yatak sayısı 70 binlerde, turist sayısı 1992’de 1 milyon olan Antalya bugün turizmin başkentidir. 2000 yılında 142 bin dekar serası olan Antalya bugün 327 bin dekarla tarımın da başkentidir. 2000 yılında ihracatımız sadece 273 milyon dolardı, bugün ise 2,5 milyar dolar." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Bahar, şöyle devam etti:

"Depremle yıkılan şehirlerimizin inşasını, riskli şehirlerimizin hazırlanması çalışmalarını hızla gerçekleştirmek zorundayız. Bu bakımdan Türkiye ve Antalya olarak topyekün bir kalkınma ve atılım hamlesini hep birlikte başlatmalıyız. Dünya ekonomisinde risklerin ve finansal sorunların arttığı bir dönemdeyiz. Depremin maliyeti, enflasyon, bütçe ve cari açık etkisi şu anda gündemde olmasa da önümüzdeki aylarda çok daha fazla konuşulacaktır. Hem bu sorunları çözmek hem de gerekli yatırımları yapmak için dünya finansmanı ile barışık olmalıyız. Türkiye bunu yapabilecek güçtedir, ama bunun için milli birlikle, bilimsel planlamayla, teknoloji şehri gibi yeni modellerle ilerlemeliyiz."

Toplumsal ve kültürel değişimle, sürdürülebilir çevre politikalarını da birlikte ele alarak "akıllı şehirler" oluşturulması gerektiğini ifade eden Bahar, imar planlarının, sanayi ve ticaret ihtiyaçlarını dikkate alarak gözden geçirilmesini istedi.

Bahar, ATSO olarak üretmeye ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydederek, "Antalya; ekonomisi, sanayisi, turizmi, tarımı, ticareti, kültür ekonomisi ve teknoloji alanlarıyla 6 motorlu bir uçak olmalıdır. Sağlık turizmi, kültür turizmi, tıp teknolojisi, biyoteknoloji, yazılım, yapay zeka, tarım teknolojileriyle Antalya ekonomisi, iklim değişikliği ve afetlere dirençli, tamamen dijital ve akıllı, üreticisi ve çalışanlarıyla mutlu, güvenli bir rotada hızla ilerlemelidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, kurumda 10 yıl ve üstü görev yapan meclis üyelerine plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat edindikten sonra otizmli olduğunu öğrendiği Yiğit'in elini 20 yıldır bırakmıyor
YEREL HABERLER Evlat edindikten sonra otizmli olduğunu öğrendiği ...
Antalya'da ağıla giren kurtlar 243 küçükbaş hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Antalya'da ağıla giren kurtlar 243 küçükbaş hayvanı ...
'Health Türkiye'ye 5 ayda 42 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER 'Health Türkiye'ye 5 ayda 42 bin ziyaretçi
Ayşe nine, 80 yıldır evindeki tezgahta kilim dokuyor
YEREL HABERLER Ayşe nine, 80 yıldır evindeki tezgahta kilim dokuyor
Futbol: Bölgesel Amatör Lig
YEREL HABERLER Futbol: Bölgesel Amatör Lig
50 yıl önce 1000 çocukta 1 olan otizm sıklığı, 40 çocukta 1'e yükseldi
YEREL HABERLER 50 yıl önce 1000 çocukta 1 olan otizm sıklığı, 40 ...
Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası sona erdi
2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
YEREL HABERLER 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, ...
Bulvarda karşıya geçerken tramvayın altında kaldı
YEREL HABERLER Bulvarda karşıya geçerken tramvayın altında kaldı
Görme engelli 9 yaşındaki Ertuğrul, piyanoyla hayatını renklendiriyor
YEREL HABERLER Görme engelli 9 yaşındaki Ertuğrul, piyanoyla ...
Down sendromlu Gültekin'in kalbi "Antalyaspor" ile atıyor
YEREL HABERLER Down sendromlu Gültekin'in kalbi "Antalyaspor" ile ...
Eski okul müdürü, eşini iki öğrenci velisiyle aldatmış
YEREL HABERLER Eski okul müdürü, eşini iki öğrenci velisiyle ...
Toplu taşıma araçlarında ayda 1000 civarında eşya unutuluyor
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçlarında ayda 1000 civarında eşya ...
Antalya Grand Slam Judo Turnuvası, devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya Grand Slam Judo Turnuvası, devam ediyor
Antalya'ya 3 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 800 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Antalya'ya 3 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı ...
Antalya'ya 3 ayda 797 bin 920 turist geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya 3 ayda 797 bin 920 turist geldi
Alanyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Antalya'daki film setinde 'Superman'
YEREL HABERLER Antalya'daki film setinde 'Superman'
Antalyaspor Kulübü Başkanı Gülel, iftarda gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Antalyaspor Kulübü Başkanı Gülel, iftarda ...
Galatasaray taraftarı karikatürist, forma koleksiyonuyla zaman yolculuğuna çıkartıyor
YEREL HABERLER Galatasaray taraftarı karikatürist, forma ...
(ÖZEL) 'Kaza'yla başladığı yeni hayatında halterle doğdu
YEREL HABERLER (ÖZEL) 'Kaza'yla başladığı yeni hayatında halterle ...
Elmalı'da "süt sığırı yetiştiriciliği" kursu açıldı
YEREL HABERLER Elmalı'da "süt sığırı yetiştiriciliği" kursu açıldı
CHP'de 50 yıl sonra Baykal'sız ilk seçim
YEREL HABERLER CHP'de 50 yıl sonra Baykal'sız ilk seçim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.