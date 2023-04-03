Antalya'da haber alınamayan kişi ırmağa düşen otomobilinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kişinin, ırmağa düşen otomobilinde cansız bedenine ulaşıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belek Turizm Merkezi'nde arkadaşlarına "eve iftar yapmaya gidiyorum" dedikten aracıyla ayırdıktan sonra haber alınamayan Hasan Özcan'ın (57) bulunması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Özcan'ın aracının Acısu Irmağı yakınlarına gittiğini belirledi. Ekipler, lastik izlerinden bir otomobilin ırmağa düştüğünü tespit etti.

Vinç yardımıyla ırmaktan çıkarılan otomobilde Özcan'ın cesedi bulundu.

Özcan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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