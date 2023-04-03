Antalya'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde silahla başından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'ndeki bir iş yerinde N.G. (54) ile Abdullah Ertuğrul (47) arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.G, yanında taşıdığı tabancayla Ertuğrul'un başına tek el ateş etti.

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ertuğrul, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli N.G. polis tarafından gözaltına alındı.

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