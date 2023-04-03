Antalya'da "Sahipsiz Hayvan Çalıştayı"

ANTALYA (AA) - Antalya'da, kentteki sahipsiz hayvanlara ilişkin sorunları tespit etmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturarak işbirliği çalışmalarını desteklemek amacıyla "Sahipsiz Hayvan Çalıştayı" düzenlendi.

ASAT Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek, dünyanın tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğunu belirtti.

İnsanoğlunun şehirleşmesiyle sokak hayvanlarıyla ortak yaşam konusunda bazı sorunlar ortaya çıktığını ifade eden Böcek, hayvan sayısının artışı, şehirleşmenin hayvanlar açısından getirdiği zor koşullar, artan hayvan kazaları ve hayvanlara uygulanan şiddetin uyum konusunda sorunları arttığını vurguladı.

Hem hayvanların korunması hem de toplum sağlığının devamlılığı için kalıcı tedbirlerin hayata geçirilmesinin önem arz ettiğini dile getiren Böcek, "Toplumsal sorun olarak kabul edilen sokak hayvanlarının refahı ve toplumun huzurunun sağlanması adına elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz hayvanlara, doğaya karşılıksız sevgi beslemenin maneviyatını biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Böcek, 1300 köpek ve 700 kedi kapasitesine sahip belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde 3 ameliyathane ve 7 klinikle 7/24 hizmet verdiklerini kaydetti.

- "Elimizden ne geliyorsa yapalım"

Çalıştaya katılan sanatçı Yonca Evcimik de 2014'de İstanbul'da İTÜ ve AKUT ile beraber sokak hayvanlarıyla ilgili bir çalıştay yapmak istediklerini, yurt dışından çok önemli insanları konuşmacı olarak getirttiklerini anlattı.

Bütün sivil toplum kuruluşlarını ve hayvan koruma derneklerini davet ettiklerini belirten Evcimik, "Çalıştaya iki kişi geldi. Onun için burada insanları kalabalık görünce umutlandım. Bu canlılarımızın var olması haktır. Onların hak ettikleri şekilde yaşamaları için elimizden ne geliyorsa yapalım." dedi.

Evcimik, sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremesinin herkesin başına dert olduğunu kaydederek, "Sokak hayvanlarının çoğalması, onların değil biz insanların suçu. Eğer zamanında gereken tedbirler alınsaydı, gereken kanunlar çıkarılsaydı, belediyeler üzerine düşeni yapsaydı bugün bu popülasyon olmazdı." ifadelerini kullandı.

"Sorunlar Konulu Sunumlar" başlığıyla gerçekleştirilen çalıştayın birinci oturumunda, Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Murat Karabayoğlu, Doğa Koruma Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Erol Karacan ve Antalya Barosu adına avukat Ilgaz Ayça Yaz değerlendirmelerde bulundu.

Oturumun devamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesinden öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Reha Ağaoğlu, Antalya Tarım Orman İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Özlem Çağırıcı Armut ve Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Antalya Temsilcisi Sevda Kıraç da sahipsiz hayvanların neden olduğu sorunlara ilişkin açıklamalar yaptı.

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