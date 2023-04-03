Antalya'da aranan 81 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 81 şüpheli ve hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 45 ekip ve 112 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten yaralama", "dolandırıcılık", "yağma", "uyuşturucu madde ticareti", "sahtecilik", "cinsel saldırı", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 81 kişi yakalandı.

Şüpheli ve hükümlüler adli makamlara sevk edildi.

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