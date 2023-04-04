Aksu'da otizmli bireyler fidan dikti

Ailesinden 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili şoke eden ayrıntı!

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ANTALYA (AA) - Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireylerle fidan dikti.

Şahin, Aksu Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören otizmli bireyleri ziyaret etti. Bireylerle ve aileleriyle sohbet eden Şahin, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli'den eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şahin, otizmli bireylerle merkezin bahçesine fidan dikti. ​​​​​​​







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