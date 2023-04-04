Antalya'da kruvaziyer sezonu yarın gelecek Mein Schiff 6 ile açılacak

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ANTALYA (AA) - QTerminals Antalya Limanı'nda kruvaziyer sezonu, yarın gelecek Malta bayraklı Mein Schiff 6 ile başlayacak.

Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olan QTerminals Antalya, sezonun ilk kruvaziyer gemisini yarın ağırlayacak. Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan hareket eden lüks gemi, 919'u mürettebat yaklaşık 5 bin yolcusuyla kente gelecek. 295 metreyi aşkın uzunluğu ve yaklaşık 99 gross tonluk ağırlığıyla dev gemi, Antalya Limanı'na demirleyecek.

Gemideki yolcular, Antalya'nın tarihi yerlerini gezerek, alışveriş yapacak.

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, kruvaziyer turizmi açısından bu yıl yoğun olmasını beklediklerini belirtti.









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