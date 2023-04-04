Konyaaltı Sahili yaz sezonuna hazırlanıyor

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ANTALYA (AA) - Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonu öncesi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'nde kış aylarında meydana gelen fırtına ve olumsuz hava şartlarından etkilenen alanlarda çalışma başlatıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, merdiven, rampa, tuvalet, soyunma kabinleri, duşlar ve cankurtaran kulelerinde yenileme ve onarım yapıyor.

Sahilde bulunan 900 kişilik oturma ünitesinin bakımı ve 5 bin metrekarelik ahşap zemin boyaması tamamlanırken, 3 bin 700 aydınlatma direğinin bakımı sürüyor.

Öte yandan ekipler yaz sezonunda öncesi ihtiyaç duyulan bölgelere yeni tuvaletler yerleştiriyor.

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