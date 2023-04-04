Döşemealtı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırıyor

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ANTALYA (AA) - Döşemealtı Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Nar Masa ekipleri tarafından ilçede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı sürüyor.

Geçtiğimiz hafta ilçedeki bir sitede yapılan dağıtıma Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç katıldı.

Vatandaşlara erzak kolilerini teslim eden Genç, talep ve sorunlarını dinledi.

Yanında getirdiği oyuncakları çocuklara dağıtan Genç, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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