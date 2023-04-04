Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 28 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik aranan kişilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, adam öldürme, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, yağma ve hırsızlık suçundan aranan 38 kişi yakalanırken 13 silah, 3 kesici alet, 114 fişek ve mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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