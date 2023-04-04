Antalya Valisi Yazıcı, başkonsolos ve konsoloslarla bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'da turizm noktasında kaliteli hizmet sunulduğunu belirterek, verilen emeğin karşılığının her yıl artan turizm verileriyle aldıklarını kaydetti.

Yazıcı, Antalya'da görevli başkonsolos ve konsoloslarla Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Antalya'da Rusya, Ukrayna ve Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkeden çok sayıda yerleşik yabancı bulunduğunu belirten Yazıcı, ayrıca her yıl hemen hemen her ülkeden turistin kenti ziyaret ettiğini ve Antalya halkının yabancılarla yaşamaya alışık olduğunu kaydetti.

Turizmin ön koşulunun güvenlik olduğuna işaret eden Yazıcı, güvenli olmayan bir şehri hiçbir turistin ziyaret etmeyeceğini söyledi.

Yaz sezonuna da değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

"İnşallah hep birlikte turizmin başkenti Antalya'mızda güzel bir sezon geçireceğiz. Bu sezon da dünyanın birçok farklı noktasından milyonlarca misafirimizi ağırlayacağız. Misafirlerimize denizin, kumun ve güneşin en eşsizi ve turizm hizmetinin en kalitelisini vereceğiz. Misafirlerimizi Antalya'mızda en iyi şekilde ağırlayacağız. Turizm konusunda verdiğimiz emeğin karşılığını her yıl artan turizm verileriyle alıyoruz. Ama şunu unutmayalım ki bu bir ekip işi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla Antalya'nın turizmin başkenti olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Yazıcı, Antalya'nın turizmle ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu ifade etti.

Toplantıya Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, KKTC, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Almanya, Ukrayna ve İngiltere başkonsolosları ile konsolosları katıldı.





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