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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçileri 605 rakımlı Tünektepe'ye çıkaran tesisin yıllık bakımı tamamlandı.

Tesisin daha konforlu ve güvenli hizmet sunabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda, halat muayenesi, kabin kaydırma testleri, ana ve yedek motor, güç aktarma ve hidrolik sistem bakımları, makara, mil ve lastik değişimleri, güçlendirme ayarları ve kabin bakımları yapıldı.

Sistem ekipmanları onarımı ve beton dayanım testleri gerçekleştiren tesis, haftanın 6 günü hizmet verecek.

Tesis, pazartesi günleri hariç 10.00-18.30 teleferik giriş, 10.00-18.00 arasında tesis dönüşü olarak belirlenen saatlerde kullanılabilecek.









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