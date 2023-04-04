Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik aranan kişilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan toplam 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. ile "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli cezaevine gönderildi.