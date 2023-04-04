Antalya'da 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 5 ayrı suçtan arama kaydı ve kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.Ç'nin kente geleceğini tespit etti.

Asayiş Şubesi, JASAT ve Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, S.Ç'nin bulunduğu aracı il sınırına girdiğinde durdurdu.

Yakalanan S.Ç, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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