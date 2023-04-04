Emekli polis memuru yaptığı uçurtmalarla depremzede çocukların yüzünü güldürecek

ANTALYA (AA) - Antalya'da, 1999 depreminde yakınlarını kaybeden emekli polis memuru Veysel Eftekin, depremzede çocukları sevindirmek için atölyesinde uçurtma yapıyor.

Serik ilçesinde yaşayan Eftekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evini kaybeden, aileleriyle çadır ve konteynerlerde yaşamaya başlayan çocukların yüzünü güldürmek uçurtma yapmaya başladı.

Antalyalı öğrencilerin üzerine notlar yazdığı uçurtmaları Ertekin, Hatay'a giderek 23 Nisan'da çocuklara hediye edecek.

Yardımsever Eftekin, gazetecilere, kendisinin 1999 depreminde ailesinden 4 kişiyi kaybettiğini söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremde hayatta kalan çocuklar için bir şeyler yapmak için harekete geçtiğini belirten Eftekin, "Atölyemde bu yavrularımızı sevindirme adına uçurtma yapmaya karar verdim. Bu yıl 23 Nisan aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk geliyor. Bayramda çocukları sevindirmek için şu ana kadar 150 uçurtma yaptım, bunu 200-250'ye tamamlayıp bitirmek istiyorum." dedi.

Antalya'dan Hatay'a giderek uçurtmaları çocuklara hediye edeceğini aktaran Eftekin, Antalya'daki öğrencilerin de uçurtmaların üzerine insanın kalbine dokunan notlar yazdığını vurguladı.

Eftekin, ayrıca Antalya'ya gelen depremzede çocuklara da yaptığı uçurtmalardan hediye ettiğini ve çocukların çok sevindiğini ifade etti.



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