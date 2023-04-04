Antalya'da elektik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde, elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasyurt Mahallesi'nde, E.E'nin kullandığı 07 TAM 27 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.E ve araçta bulunan A.Ö. ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.