Alanya'da otomobilin üst geçide çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya üst geçidinin merdivenine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Cikcilli Mahallesi'nde H.K. kullandığı 07 UG 398 plakalı otomobil yaya üst geçidinin merdiven kısmına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü H.K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan yolcu A.K. ile sürücü H.K, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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