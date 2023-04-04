İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen bölgelerin kısa sürede toparlanacağını, yeni konutların yapılacağını, şehirlerin yeniden kültürüyle, sanatıyla, değerleriyle, üretimiyle, sanayisiyle, sporuyla, esnafıyla, göğsünü gere gere kutlayacağı şanlı günleriyle buluşacağını söyledi.

Soylu, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'ndaki AFAD Çadırı'nda jandarma, polis, bekçi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, ramazanın insanların kendini dinlemesine, insanlık duygularının beslenmesine vesile olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını ve büyük bir imtihandan geçildiğini dile getiren Soylu, "Bu masadakiler, afetin yaralarını sarabilmek, bu şehirde oturanların yanlarında olabilmek için ilk günden itibaren görev yeriniz burası olsa da başka yerden olup buraya gelseniz de aslında çocukluğumuzda yaşadığımız ramazan duygusunun bize öğrettiği bütün sorumluluğu, insan anlayışını ve sevgisini burada yaşıyorsunuz." dedi.

İftar programında arama kurtarma ekipleri, imamlar, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, jandarma, polis, bekçi, korucu tüm ekiplerin, kilometrelerce uzaklıktan gelen gönüllülerin bulunduğunu aktaran Soylu, deprem bölgesinde ilk günden itibaren görev yapan ekiplere iftar vesilesiyle teşekkür etmek için bir araya geldiklerini kaydetti.

İlk günden itibaren insanların birbirlerine ellerini uzattığını, birbirlerine destek olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz asil bir milletin çocuklarıyız, yokluktakilerin yanında olan, derman isteyenin 'Allah'ım dermanını ver' diye dua eden, ona yardımcı olan, büyüğünün elini öpen, küçüğünün başını okşayan, darda, zorda kalana yardım eden, hak hukuk bilen, büyük küçük bilen büyük bir milletin evladıyız. Bu depremden sonra bir kez daha bütün dünya gördü ki bu milletin birliği ve beraberliği, birbirine olan sevgisi ve muhabbeti, birbirine el uzatışı insanlığın numunesidir."

Yüzlerce kilometre öteden gelen korucuların hiç erinmeden sırtında gıda taşıdığını, çadır kurduğunu belirten Soylu, bekçilerin, polislerin "gece bir asayiş olayı olmasın" diye sabaha kadar karanlık sokaklarda devriye attıklarını, karanlık aydınlık demeden devletin varlığının olduğunu bütün millete anlattıklarını kaydetti.

- "Çok çabuk zamanda bu bölgeler toparlanacak"

Soylu, arama kurtarma ekiplerinin köylere gidip milletin yanında olduğunu, jandarma ekiplerinin "Devletimiz sonuna kadar sizlerle beraberdir" dediğini aktararak, depremde herkesin yeni bir hayat tecrübesi yaşadığını ifade etti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Soylu, "Hepimiz için hayat tecrübemiz, yaşadıklarımız ve hüznümüz açısından bir milatla karşılaştık." dedi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah razı olsun. Milletimiz öyle söyler. Sizi yetiştiren analardan, babalardan Allah razı olsun. Allah sizi milletimize, devletimize bağışlasın. Hiç endişelenmeyin. Bu millet birçok zorluğu, sıkıntıyı aştı. Buradan da kendi geleceğine büyük bir umut yeşertiyor. Bunlar çoluk ve çocuklarımıza, torunlarımıza bırakılabilecek en büyük onur nişaneleridir. Uzattığınız el, okşadığınız yetim başı, evladını kaybedenlere, annesini kaybedenlere verdiğiniz omuz, bunlar hayatınızın en büyük nişanesidir.



Devletimiz büyük ve güçlüdür. Hatay'da sayın bakan (Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis) misafirimizdi. 58 gün içerisinde bu kadar büyük bir toparlanmayı olağanüstü bir durum olarak kendisi birkaç kez üst üste söyledi. Depremin büyüklüğü, yaygınlığı, etki alanına karşı. Onun için milletimizin büyüklüğüne ve asaletine bir kez daha hepinizin huzurunda bu milletin bir evladı olmaktan onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

Bakan Soylu, burada yapılan hizmetlerin Allah'ın rızasını kazanmak, onun kullarının duasına nail olabilmek için bir fırsat olduğuna işaret etti.



Yapılanların bu dünyada da diğer dünyada da insanların karşısına çıkacağını ifade eden Soylu, "Çok çabuk zamanda bu bölgeler toparlanacak, yeni yeni konutlar yapılacak, şehirler yeniden kültürüyle, sanatıyla, değerleriyle, üretimiyle, sanayisiyle, sporuyla, esnafıyla, göğsünü gere gere kutlayacağı şanlı günleriyle buluşacaktır. Buna olan inancımız tamdır." diye konuştu.

İftara katılan görevlilere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Soylu, "Bu masanın etrafında olmayan STK'lerden kamu kurum ve kuruluşlarına kadar, sokakta, köylerde karşılaştığımız, milletimizin omzunda eli olan, buraya her türlü desteğini gönderen, dua eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bu millete güçlü günler nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, konuşmasının sonunda iftara katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriklerini, takdirlerini, gayretlerinden dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti.

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