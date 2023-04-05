Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 183 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığınca, toplumun huzuru ve güvenliğine yönelik 27 Mart ila 3 Nisan tarihlerinde geniş çaplı bir çalışma yürütüldü. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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