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Dünya rekortmeni sporcu ve antrenör Dilara Çevik, şampiyonlar yetiştirmek istiyor

AA

Dünya rekortmeni sporcu ve antrenör Dilara Çevik, şampiyonlar yetiştirmek istiyor

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulda öğrencilere ders vermeye başlayan 52 madalya ve 3 dünya rekoru sahibi down sendromlu milli sporcu Dilara Çevik'in hedefi, şampiyon sporcular yetiştirmek.

Üç yaşında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenim süreci başlayan Dilara, 5 yaşında spora ilgi duymaya başladı.

Dilara, 12 yaşından itibaren katıldığı uzun atlama, disk ve gülle atma, triatlon, 100, 200, 400 ve 800 metre koşu yarışlarında dereceler elde etti. 23 yaşındaki milli sporcu, Türkiye adına Portekiz, İtalya, Güney Afrika, Çekya, Portekiz ve Finlandiya'da katıldığı yarışlarda 52 madalyaya ve 3 dünya rekoruna ulaştı.

Katıldığı yarışlardan madalyalarla dönen Dilara, en büyük hayallerinden birini daha Adana Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünü kazanarak, gerçekleştirdi.

Down sendromlu üniversite öğrencisi, fakültede eğitim görürken branşının 'koşu' değil de 'disk ve gülle atma' olduğunu fark etti.

2021 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra da yoğunlaştığı spor dallarında rekorlar ve madalyalar elde etmeye devam eden Dilara, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği proje kapsamında Nezihat Abdullah Doğan İlkokulu'nda sporcu adaylarına beden eğitimi dersleri vermeye başladı.

Milli sporcu, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri çeşitli spor branşlarıyla uğraştığını söyledi. Atıcılık yeteneğini üniversitede fark ettiğini dile getiren Çevik, "Şu ana kadar 52 madalya aldım. 3 tane de dünya rekoru kırdım. Kısa, orta ve uzun mesafe koşu, triatlon, uzun atlama dahil birçok dalda yarıştım, madalyalar aldım. Disk ve gülle atmada dünya rekorlarının sahibiyim. Yürüyüşte de dünya şampiyonluğum var." diye konuştu.


- " Öğrencilerim hayal kurmaktan vazgeçmesin"

Çevik, şampiyonluklar sonrası hedefi olan antrenörlüğü de üniversiteyi bitirdikten sonra gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Artık bir hedefim daha var. Öğrencilerimi yarışmalara hazırlamak ve şampiyonluklar kazandırmak. Bu benim için çok büyük gurur verici olur." ifadesini kullandı.

Üniversitede öğrencilik yıllarında zaman zaman zorluklar yaşadığını da kaydeden Çevik, şunları dile getirdi:

"Bunlar her yerde oluyor. Bazen insanların morali bozulabiliyor. İnsanlara çaktırmasam da enerjimi düşüyordu ama her seferinde daha güçlü kalkıyordum. Sporculara eğitim vermek, beni işime daha motive ediyor ve daha çok heveslendiriyor. Öğrencilerim hayal kurmaktan vazgeçmesin"


- Emre Kıldırgıcı: "Çocuklara rol model oluyor"

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise Dilara'nın daha ilk günden öğrencilerle iyi bir temas kurduğunu söyledi. Milli sporcuyu özel kılan farkındalığı ile öğrencilerin umudunun daha yukarılara çıktığını anlatan Yılmaz, "İlkokullarda fiziksel etkinlikler dersi başladı. Bu kapsamda okullarımızın dördüncü sınıflarında antrenör görevlendirilmesi yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı da Dilara'nın işini iyi yaptığını belirterek, "Çocuklara rol model oluyor. Dersler verimli geçiyor. Down sendromu bir hastalık değil bir farkındalıktır. Bu hepimizin farkındalığı. Bu anlamda bizim için Dilara çok değerli." diye konuştu

4. sınıf öğrencisi Gökçe Nur Birer de antrenöründen çok memnun olduğunu ifade ederek, "Bize koşuları öğretiyor, hareketleri gösteriyor, ısınma hareketleri, koşu yaptırıyor. Güzel gidiyor. Onun şampiyon olduğunu biliyorum ve ben de voleybolda başarılı olmak istiyorum. Bu sporu yapmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.


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