Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aşk İksiri" operasını 8-11 Nisan'da sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin en sık icra edilen eserlerinden "Aşk İksiri" operasını, 8 ve 11 Nisan'da bu sezon son kez sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Felice Romani tarafından yazılan ve güldürü öğelerini barındıran dokunaklı bir aşk hikayesini anlatan eser, rejisör Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu.

Eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Bader Çakan tarafından hazırlandı.

Fakir genç Nemorino ile servetli toprak sahibi Adina arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde "Adina"yı Bilge Yılmaz ve Meriç Karataş, "Nemorino"yu Dağhan Ergün, "Belcore"yi Serhat Konukman ve Mehmet Ali Tutar, "Dr. Dulcamara"yı Engin Suna ve Şafak Güç, "Giannetta"yı Tuğçe Oğuzülgen ve Seçil Fenercioğlu canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 8-11 Nisan'da saat 20.30'da sahnelenecek eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.





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