Batı Akdeniz'in 3 aylık ihracatı 700 milyon dolara yaklaştı

ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden 3 ayda yapılan ihracat 673 milyon 137 bin 240 dolara ulaştı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgeden ihracatın artarak devam ettiğini kaydetti.

Martta yüzde 3,45'lik artışla 245 milyon 639 bin 749 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, 1 Ocak-31 Mart tarihlerinde toplam ihracatın ise 673 milyon 137 bin 240 dolar olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Hem martta hem de 3 aylık süreçte en fazla ihracatın yaş sebze ve meyve sektöründe yaşandığını aktaran Çavuşoğlu, sektörden martta 93 milyon 162 bin 119 dolar, üç ayda ise 266 milyon 422 bin 94 dolar yurt dışı satışı gerçekleştiğini ifade etti. Çavuşoğlu, sektördeki ihracatın bir önceki yıla göre artış gösterdiğini belirtti.

Yaş sebze ve meyveyi ise maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya sektörlerinin takip ettiğini anlatan Çavuşoğlu, listenin beşinci sırasında ise martta demir ve demir dışı metaller, üç aylık dönemde ise hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yer aldığını bildirdi.

En fazla ihracatın ise Rusya'ya yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Mart ihracatında Rusya ve Ukrayna'da ciddi oranda artış yaşandı. Almanya ve Romanya da bölgemizin en önemli pazarlarından oldu. 3 aylık süreçte Rusya'ya ihracat yüzde 59,55'lik artışla 59 milyon 267 bin 955 dolara ulaştı. İkinci sırada yer alan Almanya'ya yüzde 6,86'lık artışla 48 milyon 170 bin 941 dolarlık satış gerçekleşti. Sırasıyla Ukrayna'ya yüzde 31,11 oranında artışla 38 milyon 614 bin 167 dolar, Çin'e 38 milyon 326 bin 547 dolarlık ihracat yapıldı. 3 aylık dönemde 3 ilimizden ihracat gerçekleştirilen ülke ve bölge sayısı 152'ye ulaştı, ihracat yapan firma sayımız ise 1638 oldu."

Çavuşoğlu, bölge ihracatını daha da artırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.





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