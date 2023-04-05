Antalya'da sahte altın satmaya çalışan zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada kuyumculara sahte altın satmaya çalışan F.N.Ö. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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