Muay Thai Dünya Şampiyonu Doğan, Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu

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ANTALYA (AA) - Tayland'da düzenlenen WBC Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kaş Belediyespor Kulübü sporcusu Zehra Doğan, organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Doğan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı ziyaret etti. Belediyenin destekleriyle yurt dışındaki organizasyonlara katıldığını dile getiren Doğan, "Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek şampiyon oldum. Organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Yeni başarılara da imza atacağıma inanıyorum." dedi.

Doğan, desteklerinden dolayı Ulutaş'a teşekkür etti.

Başkan Ulutaş da spora ve sporcuya daima destek verdiklerini bildirdi. Doğan'ı başarısından dolayı tebrik eden Ulutaş, "Desteklerimizle her daim yanındayız. Kendisinden yeni şampiyonluklar bekliyoruz." ifadesini kullandı.





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