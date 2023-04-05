Serik Kaymakamı Şahin, ilçedeki üreticilerle bir araya geldi

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ANTALYA (AA) - Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ilçede seralarda ve üretim paketleme tesislerinde incelemede bulundu.



Şahin, Deniztepe ile Üründü mahallelerinde çiftçilerle bir araya geldi. Üretim ve pazarlama çalışmaları hakkında bilgi alan Şahin, Antalya'da tarımın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Tarımın geliştirilmesi için üreticilerle sık sık bir araya geldiklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Şahin, Kaymakamlık olarak gerekli destekleri verdiklerini bildirdi.





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