Serik'te 50 bin ton buğday ve arpa hasadı bekleniyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bu sezon 110 bin dekar hububat ekili alanda 50 bin ton buğday ve arpa üretimi bekleniyor.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, hububat ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Olumsuz bir durum olmaması halinde mayısın sonuna doğru hasada başlanacağını belirten Çömezoğlu, "İlçede yaklaşık 110 bin dekarlık alanda hububat tarımı yapılıyor ve bu alandan 50 bin ton civarında buğday ve arpa üretimi bekliyoruz. Sezonda ekilen buğdaylar başaklanma aşamasında." dedi.



Çömezoğlu, hububat zararlılarına yönelik mücadelenin de devam ettiğini bildirdi.





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