Kumluca'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Menaf Arslan'ın kullandığı 70 AB 009 plakalı minibüs ile Kumluca Belediyesi'ne ait Süleyman Koç idaresindeki 07 ACP 489 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi Kumluca Toptancı kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan Süleyman Koç ve motosiklette bulunan Ali Düzgün Ataş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.





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