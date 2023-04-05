CW Enerji, güneş paneli üretim kapasitesini 1,8 gigavata çıkardı

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ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yıllık üretim kapasitesinin 1,8 gigavata çıkarıldığını bildirdi.

Sarvan, yaptığı yazılı açıklamada, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Sarvan, "Alanında uzman bir ekip ve yenilikçi ürünlerimizle sektörümüzde fark yaratıyoruz. Son teknolojiyle tasarladığımız, AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz çalışmalarımızla, sektörün ihtiyaçlarını ve güneş enerjisini her alanda kullanmak üzere ürünler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarvan, CW Enerji'yi dünyada bir marka haline getirmeyi, panellerini Türk markası olarak tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, yerli ve milli ürünler geliştirmeye özen gösterdikleri vurguladı.

Bu çerçevede üretim kapasitelerini artırdıklarını açıklayan Sarvan, şunları kaydetti:

"Yıllık 1,3 gigavat olan üretim kapasitemizi 2023 itibarıyla 1,8 gigavata çıkardık. Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim firmalarından biri olarak hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. 57 ülkeye ihracatımız var. Geliştirdiğimiz ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesinde gördüğümüz için gururluyuz."

Öte yandan Sarvan, Türkiye'de son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verildiğini ve güneş enerjisinin ön plana çıktığına dikkati çekti.

Güneş enerjisinin maliyet açısından en ekonomik üretim modellerinden biri olduğuna işaret eden Sarvan, "Verilen destekler talebin artmasına neden oluyor. CW Enerji olarak artan taleplerin karşılanması adına kapasitemizi artırdık. Güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak ve daha yaşanabilir bir çevreye katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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