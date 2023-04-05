Antalya'da kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da kaçak tütün ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Alanya ilçesinde belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramada 25 bin 740 tütünle doldurulmuş makaron, 321 elektronik sigara, 500 gram uyuşturucu, 50 uyuşturucu hap, çeşitli tütün ürünleri, 2 ruhsatsız silah, 115 fişek ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



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