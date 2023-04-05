Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karaöz Mahallesi'nde otomobil ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki araçta bulunan yaralı 3 kişi ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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