Antalya'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya Baro Başkanlığı "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla tören düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende bir araya gelen avukatlar, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Mehmet Fettahoğlu, Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez'in depremden etkilenen vatandaşlara moral vermek amacıyla deprem bölgesinde olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılında avukatlar gününü daha coşkulu, mutlu ve umutlu kutlamak istediklerini belirten Fettahoğlu, "Ancak kısa süre önce yüzyılın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ilimize etkileyen, resmi rakamlara göre 50 bin civarında kişinin ölümüne sebebiyet veren deprem felaketini yaşamıştır. Yaşadığımız ve uzun yıllar yaşamaya devam edeceğimiz bu acının içerisinde 5 Nisan Avukatlar gününü kutlayamıyoruz." dedi.

Başta deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara ve meslektaşlarına rahmet dilediklerini ifade eden Fettahoğlu, deprem sürecinde herkesin yardımlaşma ve dayanışma içinde olduğunu kaydetti.





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