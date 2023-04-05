Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı tamamladı.





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